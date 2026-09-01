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За рулем

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Почему китайцы не покупают популярные в России Chery и Haval?

Почему китайцы не покупают популярные в России Chery и Haval?

Расстановка сил на китайском авторынке здорово отличается от того, что привыкли видеть россияне. Для нас Chery, Haval и Geely – это, по сути, флагманы из Поднебесной: они повсюду у дилеров и давно влились в городской пейзаж.

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