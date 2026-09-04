❗️ В Крыму может появиться новая отрасль альтернативной энергетики Председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что в регионе возможно формирование новой отрасли, связанной с альтернативной генерацией и распределением электроэнергии.
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