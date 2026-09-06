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Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офиса генпрокурора в Киеве

Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офиса генпрокурора в Киеве

В правительственном квартале Киева развернулась новая глава в саге противостояния силовиков. В пятницу, 4 сентября, в рамках операции "Карфаген" оперативники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и спецпрокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) брали штурмом, приставляя к забору лестницы, Офис генерального прокурора.

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