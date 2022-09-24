Администрация Тамбова безуспешно попыталась продать неликвидную недвижимость

Администрация города Тамбова попыталась продать принадлежащие муниципалитету объекты культурного наследия и расположенные в них отдельные помещения, но ни один из четырёх объявленных электронных конкурсов не состоялся из-за отсутствия заявок.
Администрация города Тамбова попыталась продать принадлежащие муниципалитету объекты культурного наследия и расположенные в них отдельные помещения, но ни один из четырёх объявленных электронных конкурсов не состоялся из-за отсутствия заявок.
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