В Карагандинской области началась очистка рек, каналов и арыков

В Карагандинской области продолжается подготовка к паводковому периоду. По данным «Казгидромета» и департамента по ЧС, с 15 марта ожидается повышение температуры воздуха, что может привести к интенсивному таянию снега.
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