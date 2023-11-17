Блинкен уклонился от прямого ответа, считает ли он Си Цзиньпина диктатором

Американский госсекретарь (глава МИД США) Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос телеведущего АВС о том, считает ли председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, как президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден.
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