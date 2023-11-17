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Блинкен уклонился от прямого ответа, считает ли он Си Цзиньпина диктатором

Блинкен уклонился от прямого ответа, считает ли он Си Цзиньпина диктатором

Американский госсекретарь (глава МИД США) Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос телеведущего АВС о том, считает ли председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, как президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден.

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