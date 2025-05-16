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FT: Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупке оружия

Украина потеряла сотни миллионов долларов, приобретая вооружения у ненадежных поставщиков. Об этом передает британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на результаты проведенного ею расследования, основанного на утечке правительственных документов Украины, пишет ТАСС.

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