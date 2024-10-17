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Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал ошибкой уход страны с российского рынка

Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал ошибкой уход страны с российского рынка

Уход с российского рынка стал для Молдавии стратегической и тактической ошибкой. Такое заявление сделал бывший премьер-министр республики и кандидат в президенты страны на предстоящих выборах Василий Тарлев, пишет РИА Новости.

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