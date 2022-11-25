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Под суд пойдет экс-замглавы регионального управления службы судебных приставов

Под суд пойдет экс-замглавы регионального управления службы судебных приставов

В Новосибирске перед судом предстанет Елена Кириллова, которая занимала должность заместителя главы УФССП по Новосибирской области, а до этого была начальником территориального отдела службы судебных приставов в Ленинском районе областного центра.

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