Ждать ли новой масштабной приватизации – оценки Пронько Евгения КомароваИзвестный советский и российский журналист и телеведущий Юрий Пронько оценил с учетом мнения экспертов, идет ли все в России к новой масштабной приватизации.
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