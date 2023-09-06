В Иркутске открылось открылось первое в Сибири Суворовское военное училище

1 сентября Иркутск стал центром внимания для родителей многих подростков. Здесь открылось первое и единственное в Сибири Суворовское военное училище Министерства обороны РФ, ближайшие расположены в Уссурийске (Приморский край) и Екатеринбурге.
1 сентября Иркутск стал центром внимания для родителей многих подростков. Здесь открылось первое и единственное в Сибири Суворовское военное училище Министерства обороны РФ, ближайшие расположены в Уссурийске (Приморский край) и Екатеринбурге.
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