Movie review: Brad pitt, canine bond carries 'Heart of the Beast'

"Heart of the Beast," in theaters Friday, is a standard survival tale anchored by the touching bond between Brad Pitt and his canine costar.
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