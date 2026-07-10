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Джонатан Куминга рассчитывает на контракт с зарплатой в 25+ млн долларов, «Лейкерс» предлагали ему 20 млн на 2 года

Инсайдер Джейк Фишер поделился информацией о форварде  Джонатане Куминге и о его переговорах с « Лейкерс ».

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