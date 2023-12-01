Интересная жизнь с Vera Star Фото: zelengarden.ru В очередной раз в России пытаются пропихнуть закон направленный на послабление для мигрантов.
"Их выселять надо, а вы их легализуете!!!": В Госдуме пропихивают очередной закон о послаблении для мигрантов
Комментарии
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наталья максименкова
срочно совет безопасности должен принять решение по мигрантом жестко и навсегда решить как в других странах -- приехал-отработал вахту и домой никаких детей и жен сюда нечего тащить
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5 час.
ОП
Олег Погудин
надо перевести миграционную политику в другое ведомство, а то сами дают разрешение и сами контролируют. а перечень депутатов кто лоббирует и поддержит на большую сцену. выборы не за горами.
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2 час.
Евгений Попов
Демографическая ситуация в Европе наконец-то пошла на поправку. По прогнозам ученых через десять лет рождаемость уже в два раза превысит смертность. Самыми популярными именами новорожденных будут: Рашид, Абдулла, Ибрагим. Учитель парижской школы проверяет присутствие учеников: - Мустафа ибн Кемаль? - Здесь. - Якин бадр-Харетдин? - Здесь. - Алла-ин бар-Биер? - Учитель, правильно моё имя произносится "Аллен Барбье"...судя по всему и у нас вскоре будет так же.
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1 час.
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