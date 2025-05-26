Депутат Говырин: с 1 июня отдельным категориям россиян повысят выплаты на детей

С 1 июня в России повысят единое пособие на детей для некоторых категорий населения. Предоставляться выплата по-прежнему будет на один год, жителям необходимо регулярно подтверждать право на нее, отметил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.