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Депутат Говырин: с 1 июня отдельным категориям россиян повысят выплаты на детей

Депутат Говырин: с 1 июня отдельным категориям россиян повысят выплаты на детей

С 1 июня в России повысят единое пособие на детей для некоторых категорий населения. Предоставляться выплата по-прежнему будет на один год, жителям необходимо регулярно подтверждать право на нее, отметил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

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