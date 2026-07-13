Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Более 70 миллиардов рублей собрал ОНФ за четыре года на помощь бойцам СВО

Более 70 миллиардов рублей собрал ОНФ за четыре года на помощь бойцам СВО

Общероссийский народный фронт (ОНФ) за четыре года собрал более 70 миллиардов рублей на поддержку подразделений, участвующих в специальной военной операции.

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