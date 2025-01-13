Рублев – откровенно о депрессии. Не видел причин жить, отказался от таблеток – но понял себя

В первый день Australian Open The Guardian выпустили большое интервью с Андреем Рублевым. Там он наиболее откровенно и детально рассказал о психологических проблемах – которые последние пару лет были очевидны.
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