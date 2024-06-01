Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Михаил Е
    Заводчики "дерьма" " Наконец-то ТАМ поняли" 🤣Вот и ещё одного ...
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Дюмин — преемник в случае гибели Путина

Дюмин — преемник в случае гибели Путина

Юрий Кот Вячеслав Александрович выдал новую порцию аналитики. Судя по всему, сегодня счёт идёт не на дни, а на часы по ситуации с Армагеддоном.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Саша! Дюмин сейчас НЕ в области трудится!
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8 час.
Олег Самойлов
Должен писарю и &quot;жителям града Ебурга&quot; сообщить, что если бы НЕ некто Ельцин, то у нас сейчас имелось бы два варианта попытки выжить: 1. замечательная Гражданская война намбер ДВА и 2. на месте России сейчас было бы минимум два десятка странешек типа проебалтейских тихрольвей!
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7 час.
БВ
Борис Выдрин
Автора этой антинародной гитлеровской писанины полезно в психушку или пожизненно!
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3 час.

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