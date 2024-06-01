Юрий Кот Вячеслав Александрович выдал новую порцию аналитики. Судя по всему, сегодня счёт идёт не на дни, а на часы по ситуации с Армагеддоном.
Дюмин — преемник в случае гибели Путина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
Саша! Дюмин сейчас НЕ в области трудится!
Ответить
8 час.
Олег Самойлов
Должен писарю и "жителям града Ебурга" сообщить, что если бы НЕ некто Ельцин, то у нас сейчас имелось бы два варианта попытки выжить: 1. замечательная Гражданская война намбер ДВА и 2. на месте России сейчас было бы минимум два десятка странешек типа проебалтейских тихрольвей!
Ответить
7 час.
БВ
Борис Выдрин
Автора этой антинародной гитлеровской писанины полезно в психушку или пожизненно!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии