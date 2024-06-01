Дюмин — преемник в случае гибели Путина

Олег Самойлов

Должен писарю и "жителям града Ебурга" сообщить, что если бы НЕ некто Ельцин, то у нас сейчас имелось бы два варианта попытки выжить: 1. замечательная Гражданская война намбер ДВА и 2. на месте России сейчас было бы минимум два десятка странешек типа проебалтейских тихрольвей!