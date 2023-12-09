Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Синоптик Ильин предупредил, что «жгучие морозы» простоят в Москве до понедельника

Синоптик Ильин предупредил, что «жгучие морозы» простоят в Москве до понедельника

Синоптик, метеоролог и военный метеоролог Александр Ильин в разговоре со «Звездой» рассказал, какая погода ждет москвичей и жителей Подмосковья на этих выходных, а также дал прогноз на начало следующей недели.

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