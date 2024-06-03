Пугачева и Собчак поплатились за израильские паспорта — власти закрыли им въезд в страну

Владимир Нелюбин

Молодцы Мольдивы...А почему в России во власти есть особи с израйльскии паспортами...а так же особи которые без припятственно приезжают и зарабатывают в России..при это всячески поносят ее и ее граждан..Алло ВВП и силовеки ответьте на этот вопрос ..или вы заинтересованы в этих особях..