Появились печальные новости для некоторых российских звезд. Алла Пугачева Anatoly Lomokhov/Global Look PressАлла Пугачева эмигрировала в Израиль вместе с мужем и детьми в начале 2022 года и с тех пор живет там.
Пугачева и Собчак поплатились за израильские паспорта — власти закрыли им въезд в страну
Комментарии
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Владимир Нелюбин
Молодцы Мольдивы...А почему в России во власти есть особи с израйльскии паспортами...а так же особи которые без припятственно приезжают и зарабатывают в России..при это всячески поносят ее и ее граждан..Алло ВВП и силовеки ответьте на этот вопрос ..или вы заинтересованы в этих особях..
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20 час.
лина любимцева
Хоть кто- то ДАЛ ИМ СДАЧИ!! Спасибо руководству Мальдив!!
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12 час.
лл
лина любимцева
Они все у властей "свои"... Неужели непонятно?
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12 час.
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