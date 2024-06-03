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Пугачева и Собчак поплатились за израильские паспорта — власти закрыли им въезд в страну

Пугачева и Собчак поплатились за израильские паспорта — власти закрыли им въезд в страну

Появились печальные новости для некоторых российских звезд. Алла Пугачева Anatoly Lomokhov/Global Look PressАлла Пугачева эмигрировала в Израиль вместе с мужем и детьми в начале 2022 года и с тех пор живет там.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Молодцы Мольдивы...А почему в России во власти есть особи с израйльскии паспортами...а так же особи которые без припятственно приезжают и зарабатывают в России..при это всячески поносят ее и ее граждан..Алло ВВП и силовеки ответьте на этот вопрос ..или вы заинтересованы в этих особях..
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20 час.
лина любимцева
Хоть кто- то ДАЛ ИМ СДАЧИ!!  Спасибо  руководству Мальдив!!
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12 час.
лл
лина любимцева
Они все у властей &quot;свои&quot;... Неужели непонятно?
Ответить
12 час.

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