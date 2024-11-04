Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grigorij Smoljakov
    Настой листьев хрена тоже зеленыйАбсент: самый заг...
  • ОЛЬГА Нудельман
    Оооочень, ленивые голубцы получились )))Берем 150 граммов...
  • Галина
    вроде картошкиПревращаем 400 гр...

Тонкости правильной жарки печени с луком: готовим, чтобы осталась нежной

Тонкости правильной жарки печени с луком: готовим, чтобы осталась нежной

Печень часто получается жесткой, но мы научим, как навсегда решить эту проблему. Готовить печенку будем с карамелизованным луком, чтобы он подчеркнул и оттенил вкус самого мяса, также покажем, как не пережарить печенку и сохранить ее максимально сочной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх