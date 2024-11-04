Тонкости правильной жарки печени с луком: готовим, чтобы осталась нежной

Печень часто получается жесткой, но мы научим, как навсегда решить эту проблему. Готовить печенку будем с карамелизованным луком, чтобы он подчеркнул и оттенил вкус самого мяса, также покажем, как не пережарить печенку и сохранить ее максимально сочной.