Тонкости правильной жарки печени с луком: готовим, чтобы осталась нежной

Печень часто получается жесткой, но мы научим, как навсегда решить эту проблему. Готовить печенку будем с карамелизованным луком, чтобы он подчеркнул и оттенил вкус самого мяса, также покажем, как не пережарить печенку и сохранить ее максимально сочной.
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