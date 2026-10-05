State Department monitoring potential plague-related death in Russia

U.S. Secretary of State Marco Rubio said his department is monitoring the death of a Russian lab worker who may have died from the pneumonic plague.
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