«Отчаянные предсмертные вопли» 80 лет назад Красная армия разгромила нацистов в Заполярье. Как это повлияло на ход войны?

8 ноября 1944 года завершилась Петсамо-Киркенесская наступательная операция Красной армии при поддержке Северного флота, которая в отечественной послевоенной истории получиланазвание «десятый сталинский удар».
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