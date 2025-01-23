Из дома экс-замглавы МО Иванова следователи изъяли более 30 единиц оружия

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия у бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении особо крупной взятки, а также в двух эпизодах растраты и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».