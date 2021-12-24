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Да вы не такая толстая, влезете: комплимент таксиста оскорбил жительницу Владивостока

Да вы не такая толстая, влезете: комплимент таксиста оскорбил жительницу Владивостока

О не самой приятной поездке горожанка рассказала корреспонденту «Восток-Медиа». «Попросила таксиста подвинуть вперед переднее кресло (я всегда так делаю, поскольку у меня болит нога), — написала женщина на своей странице в одной из социальных сетей.

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