Да вы не такая толстая, влезете: комплимент таксиста оскорбил жительницу Владивостока

О не самой приятной поездке горожанка рассказала корреспонденту «Восток-Медиа». «Попросила таксиста подвинуть вперед переднее кресло (я всегда так делаю, поскольку у меня болит нога), — написала женщина на своей странице в одной из социальных сетей.