Мобилизованный житель Южного Урала получил 6 лет тюрьмы за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил мобилизированного жителя Челябинской области к шести годам колонии за то, что он не вернулся в воинскую часть в Донецкой Народной Республике апреле прошлого года.
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