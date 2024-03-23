Суд впервые передал государству акции миноритариев из-за незаконной приватизации

Речь идет о бумагах Соликамского магниевого завода. Как вынесенное решение судом может повлиять на инвестиционный климат и российский фондовый рынок?В пятницу, 22 марта, Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск об изъятии в пользу России 10,5% акций Соликамского магниевого завода.