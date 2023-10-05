Более десяти лет колонии назначил Новрайсуд гражданину Белоруссии за наркотики

Новгородский районный суд с участием первого заместителя прокурора области Павла Россоловского (на фото) вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего гражданина Республики Беларусь Дмитрия Терентьева, признанного виновным .
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