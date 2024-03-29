Мой авторский музыкальный канал - «5 ПЕСЕН НА БИС»

Сегодня модно быть блогером – иметь в Интернете свой собственный канал. Кто-то ведёт кулинарные шоу, другие - обучают финансовой грамоте, ну а третьи рассказывают, как правильно худеть… Поскольку я большую часть жизни был связан с музыкой, а последние пять лет с народной песней, мне хотелось открыть музыкальный канал и приглашать выступать моих друзей – музыкантов.