Спикер парламента Вьетнама оценил сотрудничество с российскими законодателями

Политика как она есть

Парламентское сотрудничество Вьетнама и России направлено на расширение отношений двух стран. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС председатель Национального парламента (однопалатный парламент) Социалистической республики Вьетнам (СРВ) Чан Тхань Ман по случаю официального визита в Россию 8-10 сентября.