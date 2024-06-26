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«Единая Россия» провела открытую тренировку по боксу

«Единая Россия» провела открытую тренировку по боксу

Мероприятие состоялось на площадке ДК «Станкомаш» для школьников Ленинского района. Тренировка прошла в рамках летнего этапа Всероссийского марафона «Сила России» Зарядку провел Андрей Стоцкий, мастер спорта России международного класса, член сборной России по боксу, чемпион России, бронзовый призёр Всероссийской Спартакиады, победитель командного Кубка России, чемпион мира среди молодёжи, многократный победитель и призёр международных и всероссийских турниров в любителях.

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