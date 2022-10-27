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Шахназаров назвал причину бегства Дани Милохина из России после отказа от участия в «Ледниковом периоде»

Шахназаров назвал причину бегства Дани Милохина из России после отказа от участия в «Ледниковом периоде»

Неожиданное бегство блогера Дани Милохина из России после отказа продолжить участие в шоу «Ледниковый период» удивило как телезрителей, так и тех, кто связан с этим проектом.

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