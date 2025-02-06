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В Крыму установили четыре выходных дня из-за праздников религий

В Крыму установили четыре выходных дня из-за праздников религий

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.фото: wikipedia.orgВласти Крыма установили дополнительные четыре выходных дня из-за празднования исламских  и христианских праздников, 6 феврая сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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