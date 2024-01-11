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СМИ рассказали, кто из участников «голой» вечеринки Ивлеевой поедет в зону СВО

СМИ рассказали, кто из участников «голой» вечеринки Ивлеевой поедет в зону СВО

По словам журналистов, некоторые гости скандального пати согласились “искупить вину”. Некоторые гости резонансной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, состоявшейся 20 декабря прошлого года в московском клубе «Мутабор», согласились отправиться в зону СВО, чтобы таким образом «искупить» вину за участие в скандальном пати.

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