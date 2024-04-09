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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ромарой хочет активировать опцию выкупа Талабко более, чем за 1 млн рублей. Некит считает, что футболист нужен 2Drots

Ромарой: «Еще один трансфер мечты – хотел Талабыча в «Роме» видеть. У него же есть опция выкупа?» Некит 2Drots: «Больше, чем сетка мячей.

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