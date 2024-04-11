Власти ЯНАО назвали лучшие народные дружины

Департамент региональной безопасности завершил конкурс по распределению и предоставлению народным дружинам субсидии на материально-техническое обеспечение их деятельности в 2024 году, сообщает telegram-канал ведомства.
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