Военное обозрение

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Под Сватово был ликвидирован очередной иностранный наемник – 22-летний француз

Под Сватово был ликвидирован очередной иностранный наемник – 22-летний француз

Гражданин Франции Андреас Галоцци погиб во время боевых действий на Сватовском направлении. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

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