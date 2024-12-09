Симоньян рассказала, чем грозит России ситуация в Сирии

В эфире телевизионной передачи Маргарита Симоньян прокомментировала события в Сирии.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказала, что жалеет о пролитой в Сирии крови.
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