Симоньян рассказала, чем грозит России ситуация в Сирии

В эфире телевизионной передачи Маргарита Симоньян прокомментировала события в Сирии.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказала, что жалеет о пролитой в Сирии крови.