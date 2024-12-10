В Самаре вынужденно совершил посадку самолёт «Турецких авиалиний»

Приволжская транспортная прокуратура заявила, что самолёт авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул — Казань, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за неблагоприятных погодных условий.
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