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Нижегородский район

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Занятия в учебных заведениях

Сотрудники МЧС России продолжают проводить занятия в учебных заведениях. В рамках занятий они рассказывают об опасностях игр с огнем; о том, как правильно эвакуироваться из здания; напоминают телефоны экстренных служб.

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