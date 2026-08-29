Правительство утвердило льготы по газу для трех областей России

Правительство установило особые условия газоснабжения в Белгородской, Брянской и Курской областях. Управляющие компании и ТСЖ освобождены от пеней за просрочку оплаты, а отключение газа будет происходить на новых условиях.
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