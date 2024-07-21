⚡️ Пять беспилотников перехвачено в акватории Чёрного моря за ночь На страже нашего спокойствия Черноморский флот.
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⚡️ Пять беспилотников перехвачено в акватории Чёрного моря за ночь На страже нашего спокойствия Черноморский флот.