Названы цены посуточной аренды квартир в городах ЯНАО

Объем рынка краткосрочной аренды однокомнатных квартир в ЯНАО обширен, а средняя стоимость сдаваемого посуточно жилья в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко колеблется в пределах 3-3,5 тысяч рублей, следует из банка объявлений на сайтах «Мир квартир» и «Авито-Недвижимость».