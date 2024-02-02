Названы цены посуточной аренды квартир в городах ЯНАО

Объем рынка краткосрочной аренды однокомнатных квартир в ЯНАО обширен, а средняя стоимость сдаваемого посуточно жилья в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко колеблется в пределах 3-3,5 тысяч рублей, следует из банка объявлений на сайтах «Мир квартир» и «Авито-Недвижимость».
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