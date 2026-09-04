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ИА Реалист

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Tesla запустила самоуправляемое такси без руля и педалей

Tesla запустила самоуправляемое такси без руля и педалей

ОСТИН (ИА Реалист). 3 сентября 2026 года Илон Маск вывел на улицы Остина десятки самоуправляемых Cybercab — полностью автономных такси без руля и педалей.

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