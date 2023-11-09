Виктор Игнатьев: «Надеюсь, победа над «Динамо» поможет нам в будущем. С нашей стороны была хорошая игра»

«Мы долго ждали и наконец дождались — очень рад, что наша работа дала результат. Она была проделана и в предыдущих играх, но с «Торпедо» и «Северсталью» проиграли в овертайме и серии бросков соответственно, а сегодня удалось в овертайме забить.