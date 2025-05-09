Тонны техники отправили из Сочи в ДНР ко дню Победы

«Наша боевая посылка с военно— техническим снаряжением доставлена точно к Великому Празднику. Убежден, что эта техника усилит наши позиции и приблизит Победу! Сегодня груз доставлен в семь боевых частей, а в течении мая — еще 15 военных подразделений получат необходимое снаряжение», — рассказал Арменак Тозлян.