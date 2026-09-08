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Комличенко о Батракове в «Галатасарае»: «Чуть «физухи» не хватает, а по технике и мышлению даже превосходит этот уровень, наверное. Леша способный парень, все у него нормально будет»

Форвард « Локомотива » Николай Комличенко считает, что Алексей Батраков способен добиться успеха в « Галатасарае ».

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