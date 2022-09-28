"Накроет мощно": новые циклон сейчас движется на Приморье - точная дата

Жителям Приморья рассказали о новом циклоне, которые в скором времени мощно накроет край. Так, синоптики уточнили, что стихия уже сейчас движется на регион, а погода может испортиться уже в ближайшие выходные, уточняет пресс-служба "Примгидромета".