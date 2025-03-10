Просим Департамент транспорта проверить видеозапись с камер видеонаблюдения. За водителя опять Дептранс будет искренне извиняться? Подписывайтесь на ТИ 🚎🚌🚃.
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Просим Департамент транспорта проверить видеозапись с камер видеонаблюдения. За водителя опять Дептранс будет искренне извиняться? Подписывайтесь на ТИ 🚎🚌🚃.