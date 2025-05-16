Магаданская область определила объемы добычи лосося к предстоящей путине

Основные принципы, устанавливающие порядок проведения лососёвой путины, определились на заседание Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области, 16 мая сообщает пресс-служба Правительства Магаданской области.
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